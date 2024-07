Palermo, arriva la campagna della Filcams-Cgil in difesa dei lavoratori del turismo

La campagna nazionale «Mettiamo il Turismo Sotto Sopra» sbarca oggi, 25 luglio, a Palermo. La Filcams Cgil organizza la settima tappa del tour nazionale 2024, per sensibilizzare cittadinanza, turisti, lavoratrici e lavoratori sullo stato del settore turistico. «Il turismo non può continuare a essere precarietà e sfruttamento, come purtroppo è nella nostra realtà - dice la Filcams Palermo -. Dare dignità al lavoro significa dare valore all’intera compagine che quel lavoro alimenta e sostiene». Dalle 10 alle 12 la Filcams Cgil Palermo attrezzerà una postazione fissa nei pressi dello stabilimento balneare Charleston-Le Terrazze. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, la campagna sarà itinerante per le vie del centro storico, tra piazza Verdi, corso Vittorio Emanuele e via Maqueda, per la distribuzione di materiale informativo e gadget.

«È importante dare informazioni e sensibilizzare gli addetti al settore anche in considerazione dei rinnovi contratti collettivi del turismo, che porteranno alcuni adeguamenti – dichiarano il segretario generale Filcms Cgil Palermo Giuseppe Aiello e la segretaria provinciale Alessia Gatto -. Nelle campagne portate avanti negli anni passati abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano la condizione di chi opera nel turismo a Mondello e a Palermo. Un settore che dovrebbe essere di punta, ma dove lavoro sottopagato è la norma e i lavoratori in grigio e in nero, sfruttati, non si espongono, per paura di perdere il posto. La precarizzazione è molto estesa: con i contratti a stagionali, a termine, i lavoratori rimangono comunque ricattabili».