Scenari mediterranei, a ottobre la prima scuola a Palermo

La prima edizione della Scuola Scenari Mediterranei si terrà dal 17 al 20 ottobre 2024 a Palermo, offrendo quattro giorni di alta formazione e ispirazione presso alcune delle più prestigiose sedi della città. Organizzato dalla Business Community Palermo Mediterranea, l’evento si propone come uno strumento utile per imprenditori, dirigenti, ricercatori e professionisti, con l’obiettivo di aiutarli a comprendere il contesto attuale caratterizzato da continui cambiamenti geopolitici, economici e climatici.

Il programma, interdisciplinare e all’avanguardia, prevede, dopo una serata d’apertura per la stampa con un focus sul ruolo geopolitico del Mediterraneo, tre giornate di lavori. Il primo giorno ci sarà un dibattito sul rapporto con le imprese, sia in termini di modelli che di visioni. L'indomani saranno affrontate le prospettive digitali per leggere il presente e anticipare il futuro del Mediterraneo. Nell'ultima giornata si parlerà infine dei paesaggi mediterranei, per capire su cosa innovare e in che modo.

Scuola Scenari Mediterranei è un'iniziativa che mira a fare di Palermo un punto di riferimento per la formazione e l'ispirazione, con l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso nell’agenda culturale della città. Sempre più internazionale e trasversale, questo laboratorio annuale si impegna a portare grandi menti e a guardare alle comunità, valorizzando professionalità e storie di successo. La Scuola Scenari Mediterranei è stata pensata dal team Edu della Business Community ed è uno dei tre eventi proposti all’interno dell’Agenda Culturale Autumn in Palermo.

Le istituzioni e le aziende avranno l'opportunità di sostenere la prima edizione della Scuola Scenari Mediterranei sponsorizzando l'evento, contribuendo così a finanziare le attività della scuola. La sponsorizzazione minima, pari a mille euro, permetterà di finanziare una borsa di studio che garantirà la partecipazione a tutte le giornate di formazione della scuola. Inoltre, gli sponsor vedranno il proprio logo visibile tra i partner dell’evento.

«Stiamo attraversando un momento storico altamente trasformativo per via dell’evoluzione digitale e dei cambiamenti climatici», dichiara Dario Nepoti, direttore Business Community Palermo Mediterranea. «Per fare impresa, prendere una decisione o tracciare una traiettoria è richiesta ormai sempre più una visione d'insieme. Scenari Mediterranei è pensato per migliorare la capacità di comprensione del nostro tempo ispirando e formando imprenditori, professionisti e classe dirigente».