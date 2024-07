La storia degli edifici immagazzinata nei dati: arriva il sistema Bim, chiesto alla Regione Siciliana un albo delle figure specializzate

Prende piede la tecnologia Bim, acronimo che indica il building information modeling, ovvero il sistema informativo digitale delle costruzioni (composto dal modello 3D integrato con i dati fisici, delle prestazioni e funzionali di ciascun edificio). Esiste già il Comitato Bim 2025 Sicilia, presieduto da Ludovico Gippetto, che ha deciso di scrivere al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ed all’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, per chiedere l'istituzione di un Albo delle figure professionali certificate del Bim.

Sarebbe il primo in Italia, spiega una nota, nella quale si legge che l'iniziativa vuole «portare all’attenzione delle autorità e della comunità una questione cruciale per lo sviluppo e l’efficienza del settore delle infrastrutture nella nostra regione. Con l’obiettivo di garantire una transizione efficace verso il Bim nella pubblica amministrazione, in linea con gli obiettivi di modernizzazione e innovazione del settore».

Il Comitato ricorda come un decreto del 2021 introduce una diversa tempistica per l’adozione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione (modeling) per l’edilizia e le infrastrutture negli appalti pubblici, premiando l’uso del Bim negli appalti pubblici finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e da quello nazionale complementare (Pnc).