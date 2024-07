Partinico, addio al sindacalista Nino Cinquemani: aveva 84 anni, fu vicino a Danilo Dolci

Addio a un altro degli storici esponenti politici e sindacali di Partinico. Si è spento nella sua abitazione di Romitello, a 84 anni, Nino Cinquemani: maestro elementare, fu dirigente della Cgil e protagonista con Turiddu Termini di tante battaglie dentro i cantieri che realizzavano la diga sullo Jato.

Fu al fianco, a partire dagli anni Cinquanta, di Danilo Dolci, il sociologo triestino che a Partinico portò avanti tante battaglie sociali a favore dei poveri e degli operai. Cinquemani, di fronte all’ennesimo aumento dei generi alimentari di prima necessità, organizzò con i sindacati un corteo contro il carovita con centinaia di lavoratori che scioperarono chiedendo, tra le altre cose, che la polizia intervenisse a tutela dell’ordine pubblico ma senza portare alcuna arma.

Ma non fu la sola azione di protesta pacifica. Altre manifestazioni videro in prima linea Cinquemani che una volta fu anche denunciato insieme ad altre figure storiche come quelle di Cola Geraci, Totò Caleca e Gaspare Guarino. Di Cinquemani si era cimentato anche nella scrittura con il libro dal titolo «Un laboratorio di fermento culturale, sociale, politico a Partinico dal 1970 al 2000. Un pezzo di memoria storica a rischio oblio» in cui aveva narrato la città, protagonista negli anni ‘60 di un fenomeno di aggregazione culturale, sociale e politica avanzatissima grazie alla presenza di Danilo Dolci e alla nascita di movimenti politici progressisti. Cinquemani fu tra i fondatori del centro Unla, unione nazionale per la lotta all’analfabetismo, che rimase in vita per un trentennio. I funerali si terranno domani alle 10 in chiesa Madre a Partinico. L’accademia della cultura, a cui Nino era vicino collaborando in prima persona, farà un momento di ricordo il 28 luglio al teatro Gianì.