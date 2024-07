Comune di Pollina, concorso per amministrativo contabile: il bando

Il Comune di Pollina, in provincia di Palermo, ha pubblicato un concorso pubblico per l'assunzione di nuovo personale. Si tratta di una selezione per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, area istruttori, ex categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (21 ore settimanali) e indeterminato. Il titolo di studio richiesto è il diploma di maturità.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti ulteriori requisiti: i) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza (ad eccezione dei cittadini di Paesi terzi e titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); ii) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; iii) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; essere in possesso, per quanto se ne è a conoscenza, dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie dell’Istruttore amministrativo contabile. L’Amministrazione ha facoltà, in base alla normativa vigente, di sottoporre a visita medica preventiva, anche in fase pre-assuntiva, i candidati vincitori del concorso al fine di verificarne l’idoneit fisica alle mansioni da svolgere; età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’et costituente il limite per il collocamento a riposo. Si precisa come tale requisito dovrà essere posseduto alla data di scadenza del presente bando; avere il godimento dei diritti civili e politici. E, pertanto, non essere esclusi dall'elettorato politico attivo. Per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici deve essere posseduto anche nello Stato di appartenenza e di provenienza, qualora previsti; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, come previsto dalla legge; non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, come previsto dalla legge, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. In caso di presenza di condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione, si procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiego. 8. essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo.