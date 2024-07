Ex Almaviva, il senatore Russo: «500 lavoratori potranno essere assunti negli enti locali»

«Per circa 500 lavoratori ex Almaviva già impegnati nel servizio 1500 durante l’emergenza Covid, si apre una concreta opportunità di lavoro: potranno essere assunti negli enti locali». Lo annuncia Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia e firmatario dell’emendamento al decreto liste d’attesa.

«Quei lavoratori - aggiunge - riceveranno infatti un riconoscimento della loro pregressa e preziosa esperienza professionale in occasione dei concorsi per il potenziamento dei Cup sanitari delle Regioni. Rivolgo un ringraziamento ai colleghi per il voto unanime con cui è stato approvato l'emendamento e il governo Meloni - conclude - per il parere favorevole a questo provvedimento che potrebbe favorire l'occupazione di tanti lavoratori».

«Con un emendamento di Fratelli d’Italia al decreto liste d’attesa si apre una concreta opportunità di occupazione per circa 500 lavoratori ex Almaviva. Ringrazio i colleghi per la sensibilità nei confronti di questa categoria che merita grande attenzione da parte nostra - dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia -. Ma questo è un primo passo: non dimentichiamo infatti tanti altri lavoratori Almaviva che vivono una condizione di precarietà estrema alla quale proveremo a porre rimedio in futuri provvedimenti attinenti per materia e sulla base delle competenze maturate».