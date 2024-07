Due nuovi treni per l'estate tra Palermo e Cefalù: ecco gli orari e le fermate

Da domani, lunedì 15 luglio, fino al 14 settembre 2024, per variazioni dell’offerta ferroviaria, circolano i nuovi treni 87594 e 87599 sulla linea Palermo – Cefalù. Il convoglio partirà dal capoluogo siciliano verso Cefalù alle 11.50 (Fermate Palermo Roccella, Bagheria, Termini Imerese, Campofelice e Lascari), per ripartire alle 12.20 dalla cittadina normanna in direzione Palermo, effettuando le stesse fermate dell'andata.

Da Palermo Centrale ogni giorno è attiva la Cefalu Line, con a disposizione 4 collegamenti dal lunedì al venerdì e 9 il sabato; nei giorni festivi (inclusa la domenica) sono previsti 18 collegamenti. Inoltre, si può raggiungere il borgo direttamente dall’Aeroporto di Palermo con 5 collegamenti il sabato e 12 servizi la domenica e nei festivi, tutto questo fino al 29 settembre 202