Si sbloccano i finanziamenti della Crias per gli artigiani siciliani: approvate delibere per 18 milioni

Nella stessa riunione il Consiglio ha approvato il finanziamento delle pratiche di esercizio, pervenute nel mese di novembre dello scorso anno, per un importo di poco inferiore ai 3 milioni di euro. Questa tipologia di finanziamento ordinario ha fatto il paio con quanto deliberato appena tre settimane prima (pratiche settembre-ottobre 2023), arrivando complessivamente ad un totale di quasi 9 milioni di euro, ossigeno puro per le centinaia di imprese che da mesi attendevano lo sblocco delle richieste.

In arrivo dalla Crias, la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane, finanziamenti alle piccole aziende siciliane per un valore di quasi 18 milioni di euro. È il frutto delle delibere approvate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, presieduto da Vitalba Vaccaro, nella seduta dell’11 luglio, su proposta del neo direttore generale facente funzioni Pietro Tortorici (nella foto) ed alla presenza del Collegio sindacale.

«Ho preso un impegno preciso con il Consiglio d'amministrazione presieduto dall’avvocato Vaccaro - ha detto Tortorici - e quanto posto in essere nelle prime tre settimane del mio mandato conferma l’importanza del lavoro svolto dagli uffici della Crias che, seppur tra mille difficoltà per l’organico ormai ridotto all’osso, ha saputo raccogliere l’ottimo lavoro svolto dal Collegio dei revisori dei conti, presieduto dalla dottoressa Pizzo, ed ha messo in campo risorse vere per tutte quelle imprese siciliane che, numeri alla mano, rappresentano la principale ossatura dell’economia dell’Isola. Una vera scossa - ha concluso Tortorici - che ci deve far credere ancor di più nella possibilità di portare a compimento il progetto dell’assessore Tamajo (assessore regionale alle Attività produttive, ndr), che giornalmente stimola tutti noi a dare il massimo per permettere al comparto artigiano e a tutto quanto vi ruota intorno, di diventare la pietra angolare sulla quale costruire anche la ricchezza ed il futuro delle nuove generazioni».