«Rosalia 400 anni di Lustru»: dal cibo ai gioielli dieci aziende in mostra al Marina Convention di Palermo

«Siamo estremamente orgogliosi di vedere le nostre aziende locali impegnarsi in modo così creativo e significativo per celebrare i 400 anni di Santa Rosalia. Questa collaborazione non solo evidenzia la straordinaria qualità dei prodotti siciliani, ma dimostra anche la nostra capacità di innovare rispettando le radici culturali che ci definiscono - afferma Edy Tamajo che aggiunge - questa iniziativa rappresenta un perfetto esempio di come tradizione e innovazione possano convivere armoniosamente, offrendo al pubblico prodotti unici e ricchi di significato».

«Rosalia 400 anni di Lustru» valorizza le eccellenze del territorio siciliano che omaggiano la Santuzza in occasione del 400° anniversario del Festino di Santa Rosalia. Il progetto, inserendosi nell’ambito del «400° Festino di Santa Rosalia – Valorizzazione delle eccellenze del territorio siciliano», realizzato in sinergia tra il Comune di Palermo, e l’assessorato Regionale alle attività produttive, verrà presentato al pubblico, l’11 luglio, al Marina Convention Center a Palermo.

L'obiettivo è quello di mettere in risalto le eccellenze del territorio siciliano attraverso attività e appuntamenti, a breve e lungo termine, affinché il Festino di Santa Rosalia non sia solo una ricorrenza religiosa, ma un'opportunità per mettere in luce la ricchezza culturale e artistica e le tradizioni del capoluogo siciliano. Il progetto coinvolge quindi le imprese locali nella brandizzazione di prodotti ispirati alla figura della Santuzza, creando un connubio tra devozione, innovazione, cultura e promozione territoriale.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha sottolineato: «Ringrazio l’assessore Tamajo per avere creduto sin da subito a questo progetto che nasce proprio dal desiderio, espresso da molte eccellenze del territorio, di voler dedicare una loro produzione a Santa Rosalia in occasione di questo importante anniversario. Questo dimostra la grande partecipazione da parte di numerose realtà aziendali e associative a quello che diventerà un intenso racconto di devozione, di celebrazione e di bellezza che rimarrà unico nell’immaginario internazionale».

La mostra al Marina convention center

In seguito alla conferenza di apertura del progetto, dall’11 luglio al 5 dicembre 2024, sarà allestita infatti, al Marina Convention Center, un'area espositiva permanente che presenterà attraverso contenuti multimediali interattivi, i prodotti e le innovazioni delle aziende partecipanti, offrendo una vetrina stabile e continuativa durante tutto il periodo della mostra. I prodotti, esposti all’interno di teche personalizzate con i contenuti rappresentativi di ciascuna azienda, possono essere visionabili in una versione immersiva attraverso un oculus in dotazione a ciascuna teca, al fine di offrire un’esperienza innovativa al fruitore.

L’esposizione al Cassaro

Parallelamente, in collaborazione con l’Associazione Cassaro Alto ci sarà un'esposizione diffusa dei prodotti lungo Corso Vittorio Emanuele a Palermo. L’iniziativa offrirà una maggiore visibilità e accessibilità ai prodotti siciliani coinvolti nel progetto, integrando la cultura e la tradizione locale con l'offerta commerciale degli stessi.

L’appuntamento di chiusura

Il 5 dicembre, invece, il progetto si chiuderà con un ultimo appuntamento che, ancora una volta, con il coinvolgimento della stampa, delle istituzioni e degli stakeholders del territorio, creerà occasioni di networking e di promozione delle eccellenze siciliane coinvolte.

Le aziende partecipanti

Dieci le aziende selezionate, attraverso l’ideazione e la realizzazione di prodotti, espressione del territorio siciliano, che omaggiano la Santuzza in occasione del 400° anniversario del Festino.

Il brand palermitano di accessori artigianali Coccadoro con Rosa D’amore, un bijoux tessile sostenibile da utilizzare come ciondolo o spilla; l’azienda tessile con sede a Isola delle Femmine, Colori del sole, con l’arazzo confezionato attraverso materiali riciclati, realizzato in lino, dal nome Santa Rosalia e il ciclo della continuità; il Consorzio per la tutela della razza bovina cinisara con le pezzature di formaggio palermitano della tradizione nel progetto Petit Cadeaux in collaborazione con l’artista Dario Denso; l’azienda modicana Dolci Peluso presente nel settore dolciario da tre generazione con Il cioccolato della Santuzza; il brand del gelato artigianale palermitano Elenka con l’ideazione del kit Rosalia – il gusto della festa, che evoca i sapori e i profumi del Festino con i gusti cannella, rose, gelsomino e crumble ai frutti di bosco; l’artigianato tessile artistico di Gemme sul Filo di Rosa Mandina con la linea di gioielli Sul filo del Sacro: dedicati a Rosalia, nata in collaborazione con la pittrice Giulia Crimaldi, composta da due medaglioni dipinti a mano, due collane con crocifisso e orecchini; il brand ennese di gioielli di lusso Magma Luxury con la creazione Rosalia: Forza della Terra, Grazia del Cielo, realizzata con la pietra lavica dell’Etna, simbolo di forza e al contempo di resilienza e speranza; l’azienda palermitana di ristorazione e banqueting Nuova Leone srl - Ristorantino Pizzeria Leone, con Rosaliae da Passeggio, un cannolo per lo street food da mangiare al cucchiaio a forma di rosa; l’ottica di Marsala Ottica Vogue con la montatura tecnologica prodotta in stampa 3D Le rose di Santa Rosalia, ispirata alle rose rigogliose sulla Santuzza; l’azienda orafa artigianale del capoluogo siciliano Roberto Intorre Gioielleria Contemporanea con il monile Rosa – Lilium, che riassume gli elementi iconici di Santa Rosalia rimandando anche al Liberty palermitano.