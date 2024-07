Lavoro, a Palermo il primo «Inclusion job day»: le persone disabili incontrano le aziende

Una giornata dedicata all'incontro tra domanda e offerta di lavoro tra le persone disabili iscritte alle liste di collocamento e le aziende. Un progetto, voluto dal Centro per l’impiego della città e Monreale, supportato dall’assistenza tecnica di Sviluppo Lavoro Italia, in collaborazione con la sezione territoriale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. E così oggi (3 luglio) sedici aziende siciliane hanno conosciuto gli iscritti al collocamento mirato. La domanda e l’offerta si sono incontrate al centro per l’impiego di via Praga, a Palermo, in occasione del 1° Inclusion job day, dedicato alle persone con disabilità. Individuate le loro capacità lavorative, i candidati, possono essere indirizzati a corsi di formazione e inseriti nel posto di lavoro più adatto a loro. L'iniziativa di oggi si inserisce in un percorso che vede il Centro dell'Impiego Palermo-Monreale impegnato nel favorire l'occupazione dei soggetti disabili. Nello scorso mese di aprile, in via Praga, è stato, infatti, attivato uno sportello per le Pari opportunità, aperto alle persone con disabilità, giovani con disagio, donne vittime di violenza e migranti.

«Abbiamo contattato le aziende - spiega Salvatrice Rizzo, dirigente del Centro per l’impiego Palermo e Monreale - e abbiamo coinvolto 400 persone iscritte in questo ufficio che potranno presentare il loro curriculum. A monte abbiamo fatto un lavoro anche sulle competenze di questi lavoratori per facilitare l’incrocio tra domande e offerte di lavoro». Presente anche l’assessore regionale Famiglia, Politiche sociali e Lavoro, Nuccia Albano: «Abbiamo molta attenzione per i soggetti più fragili e come istituzione dobbiamo favorire l’inclusione e trovare opportunità lavorative perché il lavoro è dignità – commenta l’assessore -. Ad aprile si è tenuto un convegno all’istituto dei ciechi sul tema ed è operativo lo sportello che avevamo preannunciato a cui si possono rivolgere tutte le fasce fragili. Potranno avere un supporto sotto il profilo lavorativo». Tra le aziende che hanno aderito al progetto ci sono supermercati, ristoranti, strutture alberghiere, call center. «Cerchiamo di dare opportunità lavorative a persone svantaggiate – dice Antonio Gurcio, responsabile Risorse umane Penny Market -. Con noi possono lavorare in un ambiente sano, pieno di stimoli, a contatto con il pubblico, in mezzo alla collettività. Di contro, tutto il team viene stimolato da modalità, idee, espressioni e comportamenti che non sono così consuete ma che danno all’azienda sicuramente un valore aggiunto».