Palermo, firmato protocollo con Rfi e Fs per la rigenerazione urbana: ecco il progetto

Il Comune di Palermo, Rete Ferroviaria Italiana e Fs Sistemi Urbani, rispettivamente società capofila del Polo Infrastrutture e del Polo Urbano del Gruppo Fs, hanno sottoscritto un protocollo d’Intesa finalizzato al potenziamento infrastrutturale, del sistema di scambio intermodale e alla rigenerazione urbana delle aree ferroviarie presenti nel capoluogo siciliano.

Il protocollo è stato siglato da Roberto Lagalla, Sindaco del Comune di Palermo, Dario Lo Bosco, Presidente di Rete Ferroviaria Italiana e Umberto Lebruto, amministratore delegato e direttore Generale di Fs Sistemi Urbani.

L’accordo prevede l’istituzione di un tavolo tecnico con l’obiettivo di definire e sviluppare la strategia e gli interventi. In particolare, Rfi e Fs Sistemi Urbani, in sinergia con il Comune di Palermo, lavoreranno per promuovere e favorire interventi di efficientamento del sistema dei trasporti ferroviari e di miglioramento dell’integrazione modale. Inoltre, è prevista la rigenerazione urbana degli asset ferroviari dismessi e/o in via di dismissione con interventi di ricucitura che aumenteranno l’attrattività complessiva delle aree, con la possibilità di riusi temporanei e l’inserimento di nuovi servizi pubblici e privati.