Sicilbanca, prima filiale a Palermo: è dedicata all’artista Gino Morici

Sicilbanca, banca di credito cooperativo del Gruppo Cassa Centrale, ha inaugurato la sua prima filiale a Palermo, dedicata all’eclettico artista palermitano Gino Morici. Con questa apertura, la BCC raggiunge il traguardo di 22 sportelli operativi in Sicilia, supportati da 102 dipendenti e una base sociale di 4.000 soci. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta oggi nei nuovi uffici di viale Lazio 9. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione del presidente di Sicilbanca Giuseppe Di Forti, del direttore Michele Augello e dell’amministratore delegato del Gruppo Cassa Centrale Sandro Bolognesi. A partire da lunedì, la sede Sicilbanca BCC di Palermo sarà operativa, con un open day dedicato ai 600 soci palermitani e ai potenziali clienti.

La filiale «Gino Morici» si sviluppa su una superficie di 215 metri quadri, con sette vetrine. Gli spazi, progettati per essere contemporanei e funzionali, riflettono l’impegno della banca nel marketing culturale valorizzando arte e letteratura. All’interno della filiale è ospitata la collezione Sgadari, una selezione esclusiva di disegni in copia anastatica firmati da Gino Morici. All’esterno, è stato creato un angolo denominato «Art Space», che offre un luogo di relax per la lettura, grazie a una cassetta per il book sharing. Uno schermo Led di ultima generazione trasmette quotidianamente opere d’arte e sequenze, raccontando la bellezza dell’Isola e dei suoi artisti. Inoltre, sarà presto completata la scultura «Hidalgo con lilium», un omaggio a Santa Rosalia. La nuova sede è anche un modello di sostenibilità ambientale e risparmio energetico attraverso il Consorzio Bcc Energia. Grande attenzione infine è stata data alla salute e al benessere della comunità, con l’installazione di un defibrillatore all’esterno della sede.