Cambia la differenziata a Palermo: la campagna per riciclare i cartoni per bevande insieme alla plastica

La ricetta giusta per la migliore gestione dei rifiuti si basa su due ingredienti fondamentali: una corretta raccolta differenziata abbinata a servizio ed impianti di trattamento efficienti. A Palermo, gli ingredienti per la corretta raccolta e valorizzazione dei cartoni per bevande (come ad es. contenitori del latte e dei succhi di frutta) non mancano e proprio per incentivare i cittadini a conferirli nella maniera giusta ossia nel cassonetto del multimateriale leggero (plastica e metalli) Comieco, Consorzio Nazionale recupero e riciclo degli imballaggi cellulosici, in collaborazione con il Comune di Palermo e Rap, ha presentato la campagna di comunicazione «Nella plasticaaaa?? Sì» on air dal 1° luglio.

Si tratta di una nuova modalità di raccolta per questa tipologia di imballaggi, fino a poco tempo gestiti con la carta. Un cambiamento reso possibile dalla presenza sul territorio di un nuovo impianto - Ecorek a Termini Imerese, tecnologicamente tra i più evoluti a livello nazionale - in grado di selezionare i cartoni per bevande in maniera efficiente all’interno della raccolta multimateriale (a cui nei prossimi mesi dovrebbe affiancarsi l’impianto Lcr con una selezione manuale) - e dalla presenza di un numero elevato di cartoni per bevande all’interno del flusso multimateriale registrata da analisi svolte su questo specifico canale di raccolta.