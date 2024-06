Passante ferroviario a Palermo, costi dei biglietti e abbonamenti dalla fermata De Gasperi

Saranno messi in vendita domani, sabato 22 giugno, i biglietti e gli abbonamenti da e per la nuova fermata De Gasperi, che fa parte del passante ferroviario di Palermo e sarà attivata il primo luglio. Un singolo biglietto avrà il costo di 2 euro, un abbonamento mensile 36,20 euro.

La novità è stata confermata da una circolare di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), che sta ultimando le lavorazioni rimaste per dare il via libera. A luglio, dunque, dovrebbe iniziare il servizio per i viaggiatori, con Trenitalia e la Regione che annunceranno l'attivazione della fermata nei prossimi giorni, quando tutti gli interventi saranno ultimati. La fine dei lavori propedeutici dovrebbe avvenire entro il 30 giugno.

Nelle scorse settimane le maestranze sono state impegnate ad installare i pali, le scale di accesso ai binari e le scale mobili, l'illuminazione, mentre adesso si sta lavorando sulle aree esterne, quelle su via Monte Iblei, per intenderci, dove sorgerà anche un vialetto ciclo-pedonale, e non solo. Il tutto per rendere fruibile la fermata al pubblico.