Palermo, l'erede chiede a vuoto gli estratti conto del padre morto: la banca condannata a consegnarli e a pagare le spese legali

Ancora una volta il consumatore è stato costretto a rivolgersi ad un avvocato per tutelare i propri diritti, in questo caso per avere copia di tutti i conteggi trimestrali del conto corrente del padre defunto. Ne dà notizia l'avvocato Andrea Pace di Palermo, attraverso un comunicato stampa.

Presentata la dichiarazione di successione, riferisce il legale, il figlio del titolare del conto, l'ha inviata alla banca di cui il padre era stato cliente, richiedendo la copia degli estratti conto per averne conoscenza. La banca però non ha risposto alle richieste né alle ulteriori raccomandate inviate dall’erede, «violando - si legge nella nota - i diritti del cittadino e soprattutto la norma prevista dall’articolo 119 del Testo Unico Bancario, che pone a carico della banca l’obbligo di periodica comunicazione che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed il diritto di ottenere la documentazione di ciascuna operazione registrata sull’estratto conto anche per i suoi eredi».