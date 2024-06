I lavoratori imparano a salvarsi in caso di incidenti nei cantieri: a Palermo l'Inail presenta un simulatore per l'addestramento

La tecnologia può contribuire alla sicurezza sul lavoro. Per questo è stato brevettato da Inail un simulatore per ambienti confinati, che ha l'obiettivo di intraprendere percorsi formativi e di addestramento gratuiti per i lavoratori. Riprodotta una possibile situazione di rischio, tipica nei contesti lavorativi, vengono testate metodologie di lavoro e procedure di sicurezza e di emergenza per il recupero degli operatori infortunati o colti da malore. Oggi il simulatore è arrivato all’interno del Cantiere Manelli Impresa, in piazza Principe di Camporeale, a Palermo, dove è stato presentato un report con i risultati sui morti sul lavoro dell’Inail. Il tour regionale sulla sicurezza negli spazi confinati in Sicilia, ha permesso di formare oltre 200 operatori.

«Oggi vengono formati dei lavoratori in ambienti confinati – spiega Gaetano Scancarello , presidente del Panormedil Cpt - e con una simulazione faremo capire loro come comportarsi nelle situazioni di pericolo e spiegheremo i tempi che servono per far arrivare i soccorsi. Quello che impone la legge noi lo facciamo sempre però serve diffondere la cultura della sicurezza. Per questo andiamo nelle scuole a parlare con i giovani, per far capire loro l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro». Luciano Di Donato, direttore del laboratorio IV sicurezza degli impianti di trasformazione e produzione, ha inventato il simulatore. «Riproduciamo situazioni che coinvolgono gli operatori alterando quelle che sono le condizioni cognitive degli stessi durante attività tipiche che avvengono normalmente in ambienti confinati o sospetti di inquinamento – spiega Di Donato -. Si ritroveranno in spazi ristretti con difficoltà di accesso e di uscita portandoli a dover ragionare in un aspetto di prevenzione».