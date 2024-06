Sicilbanca cresce e apre una nuova filiale a Palermo

«La vicinanza alle persone sul territorio è uno dei nostri principali elementi distintivi - aggiunge Sandro Bolognesi, amministratore delegato del gruppo Cassa Centrale - e la nuova presenza a Palermo della nostra Banca socia, Sicilbanca, ne è la dimostrazione e la conferma. Il percorso di crescita del nostro gruppo passa dalla presenza capillare delle nostre banche socie e dallo sviluppo di nuove e più complete opportunità commerciali, che sappiano coniugare l’efficienza tecnologica con il nostro Dna, fatto di relazione e cura della comunità».

La nuova sede di Palermo, ubicata in viale Lazio numero 9, è la filiale «Gino Morici», in omaggio all’omonimo eclettico artista palermitano (1901-1972) di cui la banca custodisce un ricco patrimonio artistico.

L’apertura della filiale segna l’inizio di un percorso di progettualità dedicato alla città, caratterizzato da azioni concrete e di cooperazione. Questa visione, ha sottolineato il presidente di Sicilbanca Giuseppe Di Forti, si traduce in un impegno costante per supportare iniziative culturali, sociali ed economiche, rendendo la Bcc non solo un istituto bancario, ma partner attivo che agisce al fianco delle istituzioni e delle realtà locali per la valorizzazione delle bellezze culturali e artistiche della città.