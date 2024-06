Università di Palermo, selezioni per 15 ricercatori a tempo determinato in tenure track: come partecipare

L'Università degli studi di Palermo ha indetto le procedure selettive per la copertura di quindici posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track, con il regime di impegno a tempo pieno. Il ricercatore e la ricercatrice vengono inquadrati tra il personale docente di Ateneo come lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a tempo determinato. La durata del contratto varia in funzione della tipologia.

L'AVVISO

A chi è rivolta la selezione

La selezione è riservata ai candidati che: per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli studi di Palermo, e, inoltre, che sono o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato oppure che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca.