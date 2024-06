Università di Palermo, selezione per 32 posti di ricercatore: il bando

L'università di Palermo ha pubblicato un concorso, per titoli e colloquio, per la copertura di trentadue posti di ricercatore a tempo determinato. I contratti avranno durata triennale, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, presso diversi dipartimenti.

IL BANDO

I posti

Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata: audiologia e foniatria un posto; neurochirurgia un posto; biochimica clinica e biologia molecolare clinica un posto; diagnostica per immagini e radioterapia un posto. Dipartimento culture e società: filosofia politica un posto; filosofia e teoria dei linguaggi un posto; numismatica un posto. Dipartimento di architettura: tecnologia dell'architettura progettazione tecnologica e ambientale dell'architettura un posto; composizione architettonica e urbana un posto; disegno un posto. Dipartimento di scienze della terra e del mare: geologia stratigrafica e sedimentologica un posto: ecologia due posti; statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica un posto; microbiologia un posto. Dipartimento di ingegneria: bioingegneria elettronica e informatica un posto. Dipartimento di promozione della salute, materno-infantile, medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D'Alessandro»: gastroenterologia un posto; patologia clinica un posto. Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali: botanica sistematica un posto; agronomia e coltivazioni erbacee un posto; assestamento forestale e selvicoltura un posto; idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali un posto; microbiologia agraria, alimentare e ambientale un posto; patologia vegetale un posto; genetica agraria un posto. Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione: pedagogia sperimentale un posto; metodi e didattiche delle attività motorie un posto. Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche: chimica fisica un posto; chimica organica due posti. Dipartimento di giurisprudenza: diritto processuale penale corrispondente un posto. Dipartimento di scienze umanistiche: storia romana un posto.