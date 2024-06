Pil per abitante, siciliani in fondo alla classifica dell’Europa

Lontano dalla soglia nazionale, lontanissimo dalle asticelle raggiunte al Nord Italia e molto vicino, di contro, ai valori registrati nei Paesi più poveri d’Europa. Stiamo parlando dei 288 milioni di Prodotto interno lordo creato quotidianamente nell’Isola, e in particolare del Pil generato ogni 24 ore dai residenti in Sicilia, pari a 60 euro per abitante, contro i 99 calcolati nel 2024, in media, per ogni italiano.

A far di conto ci ha pensato la Cgia di Mestre (nella foto il coordinatore Polo Zabeo), stilando una speciale classifica che vede in testa il Trentino Alto Adige con 146 euro giornalieri, seguito da Lombardia (132), Valle d’Aosta (130), Emila Romagna (119) e Veneto (111), mentre il territorio siciliano si piazza al penultimo posto, dopo la Campania (63 euro) e prima della Calabria (58).

Impietoso anche il confronto con i Paesi Ue, con il Pil degli isolani sovrapponile a quello degli abitanti meno ricchi della comunità europea, come i greci (anche loro a quota 60 euro), gli ungheresi (59) e i croati (croati), mentre romeni e bulgari, ultimi nel ranking con 51 e 42 euro, non sono così distanti da noi. Distantissimi, di anni luce, sembrano invece lussemburghesi, irlandesi e danesi, che ogni giorno, da beni e servizi, ricavano rispettivamente 336, 266 e 179 euro.