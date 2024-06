A Palermo il centro storico traina il mercato immobiliare, periferie in calo

Il centro storico di Palermo si conferma l’area «trainante e più attrattiva» del mercato immobiliare del capoluogo: un risultato figlio degli interventi che hanno migliorato la viabilità e la vivibilità delle zone. Il dato emerge dallo studio realizzato dal gruppo Tecnocasa, che questa mattina (6 giugno) ha presentato il report alla Camera di commercio.

«I dati non sono per nulla allarmanti, anzi - spiega Roberto Puccio, consulente di rete del gruppo Tecnocasa - abbiamo trovato diverse conferme, come il grande appeal riservato agli assi viari della via Libertà e delle via Notarbartolo, e interessanti risvolti per quanto riguarda la zona dei mercati storici della città, quindi Ballarò, il Capo o la Vucciria. E proprio quest’ultima nel medio e breve periodo sarà molto attrattivo per le famiglie che voglio abitare in questi territori».

Contrazioni maggiori invece per le case nei quartieri periferici: «Uno scenario - prosegue Puccio - dovuto all’aumento dei tassi di interesse nel 2023 per cui tante famiglie mono reddito hanno sospeso o rimandato l’acquisto di immobili». Uno stop che di contro si è trasformato in una grande opportunità per chi si è trovato nella possibilità di acquistare ed investire «trovando occasione e spuntando dei prezzi davvero interessanti».