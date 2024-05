Dall'illuminazione ai semafori, il Comune di Palermo affida all'Amg la gestione degli impianti

Il quadro economico del rinnovo contrattuale si attesta ai livelli dell’ultimo corrispettivo erogato, ma a fronte dell’incremento degli interventi richiesti, la società ha individuato una serie di azioni (dall’ottimizzazione della collocazione del personale in organico alla rimodulazione del piano dei fabbisogni del personale, da una più efficiente pianificazione del fabbisogno di beni e servizi a una più funzionale ripartizione dei costi generali) da intraprendere nel breve termine da parte di tutte le direzioni aziendali, che garantiscono l’equilibrio economico e consentono alla società di mantenere la redditività.

Il documento sostituisce la bozza di accordo che era stata approvata dalla giunta il 1° dicembre 2023, contestualmente a una proroga delle attività affidate alla società. Il nuovo accordo verrà trasmesso al Consiglio comunale per l’approvazione.

La giunta di Palermo, guidata dal sindaco Roberto Lagalla, ha approvato il nuovo contratto di servizio di Amg Energia Spa. Il contratto affida alla società la conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, dei semafori e dei servizi energetici (impianti elettrici e tecnologici presenti all’interno degli immobili di proprietà o di pertinenza del Comune) per una durata di sei anni con un corrispettivo totale di 8.024.182,78 euro, al netto dell’Iva.

«L’approvazione in giunta del nuovo contratto di servizio è per Amg Energia e per i suoi dipendenti un risultato importantissimo - dicono il presidente del Consiglio di amministrazione Francesco Scoma, la vicepresidente Lucia Alfieri e il consigliere Nino Iacono -. Il nuovo accordo è frutto della stretta collaborazione, del dialogo serrato di questi mesi e del confronto concreto e propositivo con l’amministrazione comunale - dal sindaco all’assessore ai Lavori pubblici, dal direttore generale al segretario generale, al ragioniere generale - e ha alla base il lavoro corale svolto dall’intera partecipata e dall’Ufficio Pubblica illuminazione dell’assessorato ai Lavori pubblici del Comune».