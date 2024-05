Al via Tourability: tirocini per 30 disabili nei lidi di Mondello e della Plaia - IL BANDO

I tirocinanti selezionati saranno formati dal Centro per l’istruzione degli adulti Cpia Catania 2. Poi saranno integrati nelle strutture balneari accessibili e in altre location etnee e palermitane per lavorare durante la stagione estiva 2024. Sono già iniziati gli adeguamenti nelle location turistiche che, oltre ad avere il parcheggio riservato e la disponibilità di servizi igienici attrezzati secondo la normativa vigente per le persone con disabilità, saranno ottimizzate con nuove passerelle antiscivolo in legno di pino auto-clavato, le carrozzine per accesso al mare «sand and street», gli ombrelloni, sedie sdraio funzionali, kit di salvataggio necessari per rendere le giornate estive più divertenti, confortevoli e sicure anche per le persone con disabilità.

IL BANDO

A Palermo sono già cominciati gli incontri con i lidi beneficiari. Agostino Sella e Luigi Bologna, di Don Bosco 2000, capofila del progetto Tourability, hanno incontrato Antonio Gristina, presidente dell’immobiliare Mondello Immobiliare Italo Belga Sap che gestisce i lidi del litorale di Mondello, tra questi i beneficiari lidi Sirenetta e Acqua Marina. All’incontro presente anche la coordinatrice delle operation Masetta Di Lorenzo. La prossima settimana il team di Don Bosco 2000 insieme all’advisor del progetto Francesco Cauchi continueranno le attività di confronto nel litorale palermitano con altri lidi beneficiari del progetto. «Stiamo procedendo con le attività previste in modo da garantire che la stagione balneare possa iniziare nel migliore dei modi. I lavori in spiaggia negli stabilimenti balneari sono già iniziati - ha affermato il presidente Agostino Sella - e saranno fondamentali per rendere le strutture più accessibili e fruibili anche a soggetti con disabilità fisiche e motorie».