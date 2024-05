Auto elettriche, il tour di Confartigianato nel Sud Italia alla ricerca delle colonnine per la ricarica: «C'è ancora da lavorare»

Viaggio nella mobilità green per esplorare le sfide e le opportunità legate alle nuove tecnologie dei veicoli, alla pianificazione urbana, alle infrastrutture, all’impatto sull’attività delle imprese, sull’occupazione e sugli stili di vita dei cittadini. A Palermo la quarta tappa del tour di Confartigianato a bordo di due auto elettriche, che ha attraversato in una settimana strade e autostrade del Mezzogiorno.

«Per Palermo è una data importante - sottolinea Maria Grazia Bonsignore, presidente di Confartigianato Palermo - che porta in città due automobili elettriche che hanno fatto un giro in Italia per valutare le infrastrutture presenti la momento sul territorio. Tutto il mondo dell’artigianato è oggi presente con l’Università e l’industria per un comune impegno sul futuro e la mobilità».

L’incontro si è svolto nel dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo, dove da anni gli studenti possono iscriversi «ad un corso di laurea unico in Europa - spiega Fabio Viola, coordinatore del corso di laurea di Ingegneria Elettrica per la e-mobility - diamo le giuste informazioni per essere inserito nel tessuto produttivo che ruota intorno ai veicoli elettrici. La magistrale definisce professionisti che sappiano parlare di batterie e motori elettrici».