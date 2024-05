Call center Almaviva di Palermo, in 400 rischiano il posto di lavoro: «Dimenticati dallo Stato»

«Dal gennaio 2023 ad oggi abbiamo lavorato soltanto 20 giorni». Il grido di allarme arriva dall’hotel Plaza di via Gallo, a Palermo, dove Cgil, Cisl e Uil si sono riuniti con i lavoratori del call center Almaviva a rischio licenziamento. Il 30 settembre scadranno le clausole sociali e per loro sarà licenziamento.

«Tutto a causa di una commessa statale», attacca Giancarlo Mancuso, uno dei quattrocento lavoratori che in Sicilia rischiano il posto di lavoro: «Per rendere un servizio al ministero della Salute con il numero 1500 (numero di pubblica utilità) - prosegue - mentre tutti gli altri colleghi che facevano parte dell’azienda Almaviva hanno usufruito delle clausole sociali, per cui cambiando committente hanno cambiato azienda, a noi questa possibilità non è stata data. Lavorando per lo stato abbiamo perso la clausola e siamo rimasti nel bacino Almaviva».

Il ministero nei vari tavoli istituzionali aveva garantito «che avrebbe fatto diventare questo servizio strutturale - prosegue Mancuso - per poi al 31 dicembre 2022 comunicare la chiusura».