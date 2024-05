Il teatro Biondo a Palermo cerca un esperto in comunicazione: ecco come candidarsi

Il teatro Biondo di Palermo ha aperto le selezioni per reclutare un addetto alla comunicazione web e gestione social media, da inserire nell’area comunicazione e relazioni esterne e da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La sede di lavoro sarà in via Teatro Biondo, 11. Per il personale che non abbia già svolto attività di lavoro subordinato presso il teatro nello stesso ruolo, è previsto un periodo di prova di 3 mesi. Il candidato deve avere esperienza in relazioni pubbliche, comunicazione di impresa e social media.

Oltre ai requisiti generali, sono richiesti alcuni requisiti specifici: possesso del diploma di scuola secondaria superiore; immediata disponibilità al lavoro; conoscenza dell’inglese scritto e parlato;conoscenza degli strumenti di ripresa audio-video e di programmi di editing audio-video;conoscenza degli strumenti digitali per la comunicazione social media e di programmi per la gestione di piattaforme digitali di informazione e comunicazione; conoscenza del linguaggio specifico della comunicazione teatrale; proprietà di linguaggio e predisposizione alle pubbliche relazioni;esperienza professionale pluriennale maturata nella posizione ricercata in contesti teatrali di produzione e ospitalità di dimensioni medio/grandi (ad esempio: teatri nazionali, Tric, fondazioni lirico sinfoniche, festival di rilievo nazionale o internazionale); capacità di operare in gruppo.