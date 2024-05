Botteghe artigiane siciliane, pronte le visite virtuali per conoscerle da vicino

Realtà immersiva e aumentata per entrare nelle botteghe artigiane. Un Visitor Center per un turismo innovativo, per un nuovo modo di comunicare il valore artigiano e far conoscere le botteghe ovunque e a distanza. Il progetto di Confartigianato Sicilia punta a raccontare l’alto artigianato siciliano attraverso un percorso immersivo in grado di coinvolgere il visitatore e offrire contenuti unici a chi vuole scoprire l’Isola e la sua cultura.

Una sequenza di immagini e installazione multimediali coinvolge viaggiatori e non, in un percorso che suggerisce itinerari di scoperta inediti di tutta la Sicilia. Una porta d’accesso innovativa che permetterà ai visitatori di avere, in modo intenso ed efficace, una maggiore consapevolezza dell’enorme patrimonio culturale custodito e rinnovato dai maestri artigiani siciliani. Possibile grazie alla collaborazione ad Upskill 4.0 spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia che sta realizzando il progetto per conto di Confartigianato Sicilia.

Uno spazio altamente innovativo dal punto di vista tecnologico che intende coinvolgere il visitatore e fornire un’indicazione precisa del possibile itinerario di visita della Sicilia, attraverso un’esperienza di realtà aumentata e virtuale immersiva, immediata e molto coinvolgente.