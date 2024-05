A Palermo torna il biglietto unico bus-treno per alcune linee, la corsa costerà 1 euro per chi usa l'App

A Palermo chi arriva da Punta Raisi alla fermata ferroviaria di viale Francia potrà, senza fare giri in tondo e consumare attese alla pensilina, salire direttamente sul 101, che intanto avrà allungato ad hoc il suo percorso (normalmente il capolinea è allo stadio), e arrivare in pieno centro. Ma se l’obiettivo finale è invece quello di approdare facilmente sulla spiaggia di Mondello, basterà restare sui vagoni e scendere più avanti, alla fermata di Notarbartolo, dove salirà a bordo del 704: finora il capolinea è Pallavicino, in estate invece la tratta proseguirà fino a Valdesi. Il tutto, tra l’altro, pagando un unico biglietto che vale per il treno e per il bus. Da anni il biglietto integrato è stato abolito perché Amat e ferrovie non riuscivano più a mettersi d'accordo sulle percentuali. Questo potrebbe essere il primo passo per un ritorno al regime di piena collaborazione.

L’Amat del presidente Giuseppe Mistretta, intanto, ha segnato le date della rivoluzione estiva del trasporto urbano sul calendario: pennarello blu sulla partenza del piano, fissata per il primo giugno. E sottolineatura rossa per lo stop, al 30 settembre. Sulla scorta dei successi degli incassi dello scorso anno, quando già solo il potenziamento della tratta dell’806 per la borgata marinara aveva fatto registrare numeri da record nella vendita di biglietti, oggi la società vuole fare un passo in più per allargare l’offerta.