Due miliardi fermi nelle casse della Regione Siciliana, l'ira di Schifani sui dirigenti: «Sbloccateli o vi rimuovo»

Nelle casse della Regione restano bloccati circa 2 miliardi. Fondi che gli assessorati avrebbero dovuto pagare a imprese, dipendenti e altre categorie entro il 31 dicembre scorso e che adesso sono impigliati in procedure contabili complesse. Al punto che il presidente della Regione Renato Schifani ha inviato ieri un ultimatum ai dirigenti generali minacciando di revocare loro l’incarico nel caso in cui non riescano a recuperare i ritardi in tempi brevi.

Schifani ha dato una settimana di tempo, in particolare ai vertici dei dipartimenti Energia, Territorio e Ambiente e Infrastrutture. Se entro il 3 maggio non verrà completato il cosiddetto riaccertamento dei residui attivi «tale grave inadempienza potrà a vere come conseguenza la decadenza dall’incarico dirigenziale».

