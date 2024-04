I grandi brand parlano di sostenibilità in siciliano: una società palermitana diventa leader nella certificazione

Palermitani i cervelli, palermitana la società che - con la sigla di un prestigioso accordo con una multinazionale della consulenza aziendale e con il suo responsabile Industria, anch’egli siciliano di Palermo - traccia i nuovi orizzonti della sostenibilità dei prodotti attraverso la Sustainable Product Declaration, ovvero un certificato in grado di attestare la sostenibilità ambientale e sociale.

A Milano, in occasione del Luxury Summit, l’annuncio dell’accordo tra il colosso Gruppo Indra, attraverso la sua società, Minsait - rappresentata dal responsabile del settore Industria, Sergio Scornavacca - e la società di consulenza specializzata in valutazioni ambientali e sociali di prodotti o servizi, Circular di Palermo, a Milano con gli ingegneri Antonio Covais e Rose Mankaa, quest’ultima ricercatrice all’Institute of Sustainability in Civil Engineering all’Università Tecnica di Aquisgrana, diretto dalla professoressa palermitana Marzia Traverso, insieme con lo stesso Covais tra i fondatori di Circular.

Il Luxury Summit è stato un appuntamento incentrato sulla sostenibilità nel settore del lusso italiano, e la certificazione incarnata dalla Sustainable Product Declaration o Certificato di prodotto sostenibile, attesta la sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti in diversi settori, con la capacità di coprire l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla vendita, fino all’utilizzo e al fine vita.