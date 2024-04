Trenta nuovi vigili a Palermo, i contratti entro il mese

«Entro questo mese (aprile 2024, ndr) firmeranno i contratti di assunzione trenta vigili urbani a Palermo». Ad affermarlo è Angelo Colucciello (nella foto), comandante del Corpo di polizia municipale. Intanto oggi la giunta comunale ha approvato la convenzione che consente al Policlinico Paolo Giaccone di effettuare le visite mediche ai nuovi assunti. I contratti, di livello C1, saranno a tempo determinato, per un anno. I vigili sono stati individuati grazie a selezioni già effettuate dai Comuni di Carini, Cefalù e Termini Imerese.

Per rinforzare il Corpo di polizia municipale è stata utilizzata una legge del 2003 che consente alle pubbliche amministrazioni di «ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione». Attualmente, al comando di via Ugo La Malfa, sono in servizio 832 vigili, meno della metà rispetto alla pianta organica. Per abbreviare i tempi per le visite mediche il Comune ha scelto di avvalersi delle competenze del Policlinico. La Giunta ha approvato la convenzione firmata dal sindaco Roberto Lagalla e dal commissario straordinario della struttura sanitaria Maria Grazia Furnari. I medici effettuano i controlli in regime di attività libero-professionale. Il Policlinico incasserà dal Comune 150 euro per ogni visita che verificherà l’idoneità fisica.