Cna Palermo e Credimpresa: accordo per sostenere artigiani e imprenditori

Da aprile 2024, le imprese e i lavoratori autonomi operanti a Palermo avranno accesso a un’opportunità unica di sostegno finanziario. È stata, infatti, firmata una convenzione tra la Cna provinciale di Palermo e Credimpresa, uno dei più affermati Consorzi Fidi siciliani. Ulteriori opportunità di assistenza creditizia «dedicata» si aprono così per gli artigiani e gli imprenditori che aderiscono alla Cna provinciale di Palermo.

Alle imprese associate possono essere rilasciate fideiussioni a favore di terzi e del sistema bancario; attestazioni di capacità finanziaria e di solidità; attestazioni su affidamenti per autoscuole, per scuola nautica, per autotrasportatori, e ancora molto altro. Sarà possibile accedere a finanziamenti agevolati predisposti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, grazie al servizio di consulenza offerto, servizio che si sostanzia nella predisposizione dell’intera domanda, dal «business plan» alla redazione del progetto ed alla rendicontazione dello stesso.

Tutti i prodotti sopra menzionati vanno ad arricchire il paniere di prodotti creditizi già messo a disposizione dalla Cna provinciale di Palermo, come finanziamenti Invitalia (con la misura “Resto al Sud”), Irfis (con la misura “Fare Impresa Sicilia”, che prevede un intervento fino al 90% a fondo perduto), Crias (con la misura “Più Artigianato”, che prevede un intervento a fondo perduto del 20% dell’ammontare del finanziamento e del leasing ricevuto e un’ulteriore facilitazione del 60% sugli interessi) oltre agli interventi di tipo tradizionale, come il credito di esercizio Crias e i finanziamenti Artigiancassa. Inoltre, proprio grazie alla convenzione con Credimpresa, gli associati di Cna potranno fruire di un finanziamento diretto denominato “Cresci con noi”, che prevede un intervento fino a 700 mila euro.