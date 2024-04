Palermo, il ritorno della Fiera del Mediterraneo: «Cittadini felici, sia inizio di un percorso virtuoso»

I cancelli della fiera sono ancora chiusi, in attesa del taglio del nastro e centinaia di persone hanno già il biglietto in mano e attendono di entrare. Dentro la Fiera del Mediterraneo ci sono i ricordi, la storia, le abitudini e le tradizioni dei palermitani. Per questo all’inaugurazione della 69° edizione, che segna il ritorno della Campionaria a casa propria, nella struttura alle pendici di monte Pellegrino, centinaia di cittadini, giovani, numerose famiglie, tra giochi e musica, hanno partecipato alla festa di apertura, felici di tornare a passeggiare tra i viali della fiera e all’interno dei padiglioni, di riscoprire lo storico bar Mazzara, la grande area food e il divertimento del Luna park.

«Siamo contenti di avere sostenuto questo meraviglioso spazio che deve essere rilanciato e migliorato – dice Tamajo - però è già un punto di partenza importante. Quando ci sono le fiere si instaurano importanti relazioni commerciali, si crea aggregazione e sopratutto si rafforza il sistema di competitività delle nostre aziende siciliane per cui è un’occasione importante. Ho visto tanta gente oggi partecipare all’inaugurazione. Mi auguro che sia un percorso virtuoso».

Ottavio Zacco sottolinea la gioia di tornare alla Fiera del Mediterraneo. «E’ felice tutta la città – dice Zacco -. Centinaia di persone aspettavano il taglio del nastro per poter visitare la fiera. Sono sicuro che questa sarà una fiera da record di presenze. Questo è solo l’inizio di un nuovo percorso. L’obiettivo è quello di riqualificare l’intera fiera e tutti i padiglioni con la sinergia tra amministrazione comunale, regionale e privato».

Angelo Pizzuto, capo di gabinetto dell'assessorato regionale delle Infrastrutture, parla di tradizioni. «Questa fiera ha accompagnato la crescita di tutti noi – dice -. Anche noi dell’assessorato alle infrastrutture ci impegneremo per poter contribuire alla rinascita di questa fiera. Oggi riportiamo i palermitani alla fiera e questa struttura tornerà a splendere come una volta». Si guarda intorno Massimiliano Mazzara che nella rinascita della fiera ci ha creduto per primo e più di tutti. «Ce l’abbiamo messa tutta – dice Mazzara rivolgendosi ai cittadini palermitani e siciliani -. Spero veniate a visitarla per trascorrere delle serate all’insegna della spensieratezza, dello shopping e del divertimento».