Palermo, fondi per far studiare i figli degli operai morti sul lavoro: «Una battaglia non solo nostra»

A sei mesi dalla tragica morte di Giovanni Gnoffo in un cantiere di via Ugo La Malfa, la cassa edile della Cgil annuncia che garantirà «il diritto allo studio dei figli di quegli operai vittime di incidenti mortali sul lavoro fino a quando non completeranno i loro studi». A renderlo noto Piero Ceraulo, segretario generale della Fillea Cgil, durante un sit in organizzato questa mattina (19 aprile) proprio in via Ugo La Malfa. Tra le bandiere e i sindacalisti si scorge anche la moglie di Gnoffo. Nei suoi occhi si leggono chiaramente la rabbia per la morte del marito e la delusione e il senso di abbandono vissuto dopo che la luce dei riflettori che avevano illuminato il caso si è spenta.

«Non avrei mai immaginato che in tutto questo tempo nessuno mi ha mai cercato - attacca - non abbiamo ricevuto nessun sostegno psicologico, morale o economico. Mi sono sostenuta da sola con l’aiuto della mia famiglia. Questa battaglia non è solo mia è anche e soprattutto per le altre famiglie - incalza - perché chi non ha il sostegno della famiglia o il coraggio o la forza di andare avanti ogni giorno come fa?».