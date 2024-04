La moda siciliana alla conquista dell'estero: Ice e Confartigianato insieme per aiutare le imprese

Ci si avvicina a grandi passi alla fashion week siciliana. Le imprese artigiane dell’Isola sono state coinvolte in un percorso formativo che fino al 3 maggio accompagnerà gli imprenditori per prepararli alla manifestazione che andrà in scena dal 12 al 16 giugno.

Obiettivo, dunque, fornire loro i corretti modelli da seguire per espandersi nei mercai esteri e internazionalizzare il proprio brand. Così, l’Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), in collaborazione con Confartigianato Imprese Sicilia, ha presentato questa mattina (18 aprile) il percorso formativo "Formazione e Coaching per l’export delle imprese artigiane”, che si terrà nella sede della Camera di Commercio di Palermo.

L’iniziativa è dedicata alle aziende artigiane e alle micro, piccole e medie imprese siciliane, «molte delle quali hanno già partecipato a questo tipo di eventi - spiega Flavia Pinello, presidente Confartigaianto Moda Sicilia - e quindi hanno già delle basi solide di partenza. Il made in Sicily ha raggiunto ormai un suo status e una sua credibilità: adesso siamo pronti anche noi, ci stiamo investendo».