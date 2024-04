Cinque ragazzi siciliani a Torino per imparare come si lavora in fabbrica

Cinque allievi, che frequentano, il terzo e il quarto anno del corso di meccatronica della Euroform, hanno accettato di vivere l’esperienza nella fabbrica torinese di Orbassano, negli stessi locali che un tempo ospitava l'ex fabbrica Stola, famosa per avere legato il proprio nome a Vincenzo Lancia per dare origine al progetto di membratura portante in lamiera imbutita, che ancora oggi garantisce la sicurezza nella scocca di ogni automobile. I cinque allievi sono Domenico Pirrone, Davide Pio Picone, Gabriele Lazzara, Tommaso Saltaformaggio e Francesco Zummo.

L’azienda piemontese è una realtà con una grande esperienza maturata nella ricerca dei materiali innovativi e di proposte eco-sostenibili che l’hanno portata alla fondazione di una nuova realtà denominata Mole Urbana, che ha come obiettivo quello di rivedere i processi produttivi dei mezzi di trasporto e dei nuovi quadricicli elettrici che vengono indicati, da autorevoli esperti del settore, come risposta sostenibile alla mobilità cittadina. L’Up Design con il marchio van-up, si occupa anche delle modifiche e la realizzazione personalizzata dei cassoni di lavoro per il Porter Piaggio.

Negli orari di lavoro giornaliero gli allievi sono coinvolti attivamente nella filiera per l'assemblaggio dei cassoni sui Porter Piaggio e partecipano alla nascita e la realizzazione dei quadricicli elettrici. A turno stanno facendo anche esperienza nell'azienda Dsd modelli, dove nascono nuove idee anche le più rivoluzionarie che custodiscono i segreti futuribili delle case automobilistiche.

«Questa iniziativa - dichiara Salvatore Licata, presidente Euroform - mira a valorizzare e trasformare in futuri professionisti i nostri allievi che fanno parte dei percorsi di formazione dei mestieri della meccatronica. Siamo soddisfatti di avere firmato un accordo di alternanza lavoro scuola con la società Up Design di Torino per offrire quel valore aggiunto, al tessuto sociale delle nostre sedi in Sicilia, sfruttando anche una presenza capillare sul territorio, per convertire la semplice didattica in formazione specialistica altamente performante, aumentando così le opportunità di lavoro per i nostri allievi».