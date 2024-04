A Palermo riecco la Fiera Campionaria del Mediterraneo: spazio ad auto, barche, arredi e tornano area food e giostre

Ritorna a Palermo la Fiera Campionaria del Mediterraneo nella sua sede storica, con ingressi su via Sadat e piazza Cascino. La fiera, targata Mediexpo, con il patrocinio della Regione Siciliana, dopo cinque anni, viene restituita alla città. Sarà inaugurata sabato 20 aprile alle 18 e resterà aperta fino al 5 maggio. Tutti i giorni dalle 16 alle 24 (compresi i giorni festivi 25 aprile e 1 maggio); la domenica dalle 10 alle 24. Ingresso gratuito per tutti da lunedì a venerdì (tranne i festivi) dalle 16 ed entro le 19. Dopo le 19 il costo del biglietto per gli adulti sarà di 2,50 euro. I bambini dai 7 ai 12 anni pagheranno 1 euro. Ingresso gratuito sempre per i bambini fino a 6 anni. Utilizzata come hub vaccinale, in periodo Covid, e poi chiusa per i lavori di messa in sicurezza che l’hanno resa agibile, la Fiera Campionaria numero 69 avrà 70mila metri quadrati di superficie tra padiglioni ed aree espositive esterne. Tutti i dettagli sono stati svelati stamattina (17 aprile) in conferenza stampa a Villa Niscemi, alla presenza dell’assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti; del presidente della VI Commissione consiliare Ottavio Zacco; della responsabile del Suap Patrizia Milisenda; del presidente di Mediexpo, Massimiliano Mazzara; Sasà Taibi di Rta che curerà i concerti e gli spettacoli live con band e artisti ogni sera sul palco allestito all’interno della Fiera.

Automobili, barche, arredo casa e giardino, shopping, food, arti e hobbistica. Centinaia di stand fuori e dentro ai padiglioni saranno presenti con diverse tipologie merceologiche. Provenienti da tutta Italia e anche dall’estero sono pronti ad accogliere i tanti visitatori, presentando i loro prodotti e servizi. Spazio anche all’artigianato locale ed etnico e un lungo viale sarà dedicato alle associazioni di volontariato che operano sul territorio siciliano. Da Mediexpo hanno ricevuto gratuitamente spazi e stand per presentare le loro attività e progetti e sensibilizzare i cittadini al volontariato. Tornano le giostre, nella storica area della Fiera del Mediterraneo per accogliere i più giovani. Luci e tanto divertimento, un vero e proprio amarcord che rievoca i tempi d’oro della Fiera. Spazio e intrattenimento anche per i più piccoli con giochi e attività laboratoriali gratuiti per tutti i bambini. Con la riapertura della Fiera, ritorna anche ArteMed, che rappresenta il lato artistico/culturale della manifestazione, un contenitore dove ogni forma d'arte, trova la sua collocazione, integrandosi e arricchendo il contesto fieristico.