Mobilità sostenibile, nuovo servizio car sharing all'interno del porto di Palermo

La mobilità sostenibile conquista anche il mare. Al porto di Palermo arriva Kinto share, brand globale del gruppo Toyota creato nel 2019, il primo servizio di car sharing. Sarà attivo a partire dal prossimo 18 aprile nelle postazioni del terminal crociere e offrirà la possibilità di noleggiare le vetture per il tempo necessario, anche poche ore, attraverso l’app dedicata, e di appositi spazi parcheggio.

La flotta messa a disposizione al momento è di cinque autovetture Toyota con tecnologia 100& full hybrid. In particolare saranno due modelli Toyota C-HR, due Toyota Corolla e una Toyota Rav4. In questo modo il servizio contribuisce a rendere gli spostamenti sempre più sostenibili e rispettosi per l’ambiente favorendo la riduzione delle emissioni di Co2 e Nox negli spostamenti.

Il porto di Palermo si aggiunge alla proposta di mobilità innovativa e sostenibile di Kinto, in forte espansione sul territorio nazionale. È già attivo come servizio pubblico di carsharing a Venezia dal 2018 e si sta progressivamente espandendo sul territorio nazionale. Ad oggi è presente con una flotta di 300 vetture in 135 stazioni di prelievo in 13 regioni, 32 province e il servizio è già operativo in numerose città oltre che negli aeroporti di Cagliari, Olbia, Venezia e Pescara.