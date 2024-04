Il ministro Locatelli a Palermo: «In Sicilia trenta milioni per la comunicazione e per la formazione»

Fondi per 10 milioni alla Sicilia per la comunicazione e l’autonomia degli studenti nelle scuole e 20 milioni per la formazione di figure professionali, sanitarie e sociali. Lo ha annunciato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha partecipato oggi al convegno «Lavoro che cura, lavoro che include», organizzato da LegaCoop Sicilia e LegaCoopSociali, al cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo. Una giornata che ha riunito tutte le parti in causa per un lavoro di squadra e di cooperazione. Sono state condivise le best practice e ascoltati i bisogni delle persone con disabilità. Così si è dato il via ad una sinergia con un unico obiettivo: mettere in campo strategie per un progetto di vita personalizzato e partecipato, pensato e costruito attraverso un approccio centrato sulla persona, con le sue esigenze, i suoi desideri e le sue potenzialità.

«In Sicilia arriveranno nei prossimi mesi quasi 10 milioni di euro, risorse che prima non sono mai state ripartite – ha annunciato il ministro Locatelli - per l’autonomia e la comunicazione che vanno alle scuole tramite i Comuni e le Regioni. Proprio Palermo è beneficiaria del bando Periferie inclusive per lavorare in rete tra istituzioni e mondo del terzo settore e per cercare, anche attraverso le associazioni, di creare sperimentazioni virtuose, che partono dal mondo della disabilità ma toccano tutti quei territori che a volte sono molto penalizzati. Con i decreti attuativi della legge delega noi cambiamo veramente la prospettiva – aggiunge il ministro -. Ci sono le risorse per fare la formazione, a partire da quest’anno 20 milioni di euro per formare le figure professionali all’interno dell’Università, con Anci che si occupa dei Comuni e degli enti locali, con le Regioni per la parte sanitaria e con gli enti del terzo settore che a loro volta sapranno formare anche le famiglie».