Il lavoro che c’è, UniCredit assume anche a Palermo: ecco i ruoli da ricoprire

Unicredit assume a Palermo. Sul sito dell’istituto di credito pubblicati diversi annunci per nuovi posti di lavoro in varie città d’Italia tra cui pure nel capoluogo siciliano. Le selezioni riguardano diverse figure da ricoprire dai profili professionali differenti. Ci sono opportunità sia per laureati che per diplomati.

Tra i ruoli da ricoprire, c’è quello del consulente Unicredit Direct, una figura si occupa di gestire le relazioni con i clienti fornendo informazioni e assistenza su prodotti e servizi bancari e sull'utilizzo di canali digitali internet e mobile app. Tra i requisiti essenziali, possono partecipare giovani che siano in possesso di un diploma tecnico/liceale o una laurea di I o II livello, con buona votazione e che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese e italiano madrelingua.

Per questa figura previsto un contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato alla conferma a tempo indeterminato.

Da ricoprire poi anche il ruolo di consulente First, gestore di portafoglio Retail. Nell’ambito del piano UniCredit Unlocked, il gruppo bancario vuole ampliare la squadra dei consulenti per rafforzare la sua rete commerciale e offrire servizi di qualità e soluzioni personalizzate ai clienti. I principali requisiti per i profili richiesti, in qualità di consulente First, sono: dai 3 ai 6 anni di esperienza in posizione equivalente presso primarie banche o intermediari finanziari, con specializzazione nell’offerta di servizi a valore aggiunto, buone doti relazionali, buona conoscenza del territorio e mercato di rifermento al fine di mantenere una costante attività di sviluppo e gestione commerciale della nuova clientela e buona conoscenza della lingua inglese. Unicredit in questo caso offre un contratto a tempo indeterminato full-time.