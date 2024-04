Turismo in Sicilia, dall'abbattimento della tassa di imbarco al parco archeologico diffuso: sei proposte per allungare la stagione

Per allungare le stagionalità turistiche occorre che le strutture ricettive restino aperte anche dopo i mesi estivi. Per ottenere questo risultato bisogna fare arrivare più turisti e avere la disponibilità del personale specializzato nelle vecchie e nuove professioni turistiche. Domani (venerdì 5 aprile) alle 11, nel seminario inaugurale della 26esima edizione di Travelexpo, Borsa globale dei turismi, al CDSHotel Città del Mare di Terrasini, il patron della manifestazione, Toti Piscopo, lancerà ai governi nazionale e regionale sei proposte per raggiungere questo obiettivo sin da quest’anno e per garantire una crescita progressiva del settore nel prossimo quinquennio. L'abbattimento della tassa di imbarco La prima proposta è una sfida a Ryanair e mutua, in meglio, l’analoga iniziativa assunta dalla Regione Friuli Venezia Giulia: la Regione siciliana abbatta, a proprie spese, la «tassa addizionale di imbarco» di 6,50 euro pagata da ogni passeggero sul biglietto aereo, ma solo per un periodo limitato di 5 mesi, da ottobre a febbraio, e solo in accordo con quei vettori che si impegnino a trasportare nell’Isola un determinato numero di turisti.

La decontribuzione degli oneri sociali La seconda proposta, di natura fiscale e lanciata al governo nazionale: prevede per le imprese turistiche delle Isole, così come accade in Grecia e in Spagna, la decontribuzione degli oneri sociali per 5 mesi, da ottobre a febbraio, e per le famiglie italiane il riconoscimento quale «spesa detraibile» in dichiarazione dei redditi della fattura inerente la vacanza fruita nello stesso periodo in queste località. Il polo turistico «Salute & Benessere» Le altre proposte riguardano tutte la Regione. Puntare sul Polo turistico «Salute & Benessere», unendo il rilancio delle stazioni termali di Sciacca, Acireale e Termini Imerese ad una rete con le altre fonti termali e i centri di dialisi diffusi sul territorio. Il parco archeologico del Mediterraneo Offrire un’esperienza aperta tutto l’anno, mettendo in rete i 14 parchi archeologici per dare vita al più grande «parco archeologico del Mediterraneo diffuso», ben superiore alle analoghe aree della Magna Grecia e/o della grande Grecia.