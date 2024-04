Palermo diventa un'Accademia per le professioni del mare: firmato l'accordo

È stato firmato oggi e avrà la durata di tre anni, il protocollo d’intesa tra l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e l’Escola europea, diretta da Eduard Rodés. L’accordo sottolinea l’impegno di entrambe le organizzazioni a promuovere la logistica sostenibile e la comprensione delle operazioni portuali, contribuendo in modo significativo allo sviluppo di futuri professionisti del settore marittimo.

Nel 2023 l’AdSP è entrata a far parte della Escola Europea di Intermodal Transport con l’Autorità Portuale di Barcellona, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale, Grimaldi Lines e Grandi Navi Veloci: l’accordo odierno suggella la volontà di entrambe le parti di collaborare, mediante corsi-workshop modellati sulle esigenze degli studenti, alla creazione e allo sviluppo del progetto di formazione Sicily Port Academy, destinato agli studenti delle scuole superiori, ITS Academy e Università, per promuovere la conoscenza delle professioni del mare e delle attività logistiche in generale, il cui secondo appuntamento formativo si concluderà domani a Palermo.