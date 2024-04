Fratelli Nuccio, dopo 73 anni di gloria cala il sipario sull'industria dolciaria di Palermo

Dopo 73 anni cala il sipario sull’industria dolciaria Nuccio di Palermo. Una vita per il lavoro e il lavoro di una vita per cinque degli otto fratelli, Antonino, Giovanni, Giuseppe, Vincenzo ed Eugenio che alla morte del loro papà Salvatore, a maggio del 1951, costituirono una società che prese il nome di “Industria dolciaria fratelli Nuccio fu S.re s.n.c.”. L’annuncio della chiusura è arrivato come un fulmine a ciel sereno, questa mattina intorno alle 9,30, con un post lapiadario su Facebook, con scritto semplicemente “Comunichiamo che l’attività sarà chiusa a tempo indeterminato”. In sei ore, si sono susseguiti quasi duecento commenti e oltre trenta condivisioni di clienti e amici amareggiati. Mentre la saracinesca è rimasta abbassata ma senza nessun annuncio cartaceo.

Una industria, quella dei fratelli Nuccio, che nel tempo è cresciuta, si è evoluta, è diventata punto di riferimento di pasticcerie e gelaterie dell’Isola. Ma non solo: Nuccio era anche un negozio al dettaglio irrinunciabile per chi è appassionato di dolci fatti in casa, con file interminabili sul marciapiede di corso Calatafimi soprattutto per le festività dei morti, per acquistare gli ingredienti per realizzare l’immancabile frutta di martorana o ancora le pecorelle, per Pasqua.

Gli anni ’50 e ’60 furono di grande sviluppo per l’azienda. Le conoscenze dei fratelli, che erano stati guidati dal padre Salvatore (che gestiva prima un negozio di alimentari e dolciumi), furono indispensabili per sviluppare vari prodotti in campo industriale. Nel 1968, ad esempio, fu acquistato un grande forno di trenta metri, che in quegli anni e nel decennio successivo risultò il più grande forno produttivo esistente nel meridione.