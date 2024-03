Palermo, concorso per 306 operai alla Rap: ecco l'elenco degli ammessi alla selezione

Più di diciottomila domande per lavorare come operaio alla Rap di Palermo: da oggi, 29 marzo, sono disponibili gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi alla prova di idoneità che si terrà il 29 aprile prossimo all’hotel Saracen di Isola delle Femmine. Finisce così l'attesa per i candidati che si preparano a sostenere la prova di selezione. Sul sito dell'azienda è infatti possibile visionare l’elenco generale in ordine alfabetico di tutti i partecipanti (di cui non riservatari 17.209); l’elenco degli ammessi ed esclusi alla prova di idoneità costituito da 5.633 candidati fra riservatari e non; l’elenco dei 3.000 partecipanti non riservatari unitamente agli appartenenti alle riserve che saranno 553. «Sempre sul sito - spiegano dalla Rap - potranno essere visionate le materie da approfondire per la prova attitudinale, prevista per il 29 Aprile, unitamente alle domande a risposta multipla distinte per materia e l’elenco dei convocati e il turno in cui sono stati inseriti nell’unica giornata di esami prevista. Per ognuna delle 3 sessioni, saranno sorteggiati 50 quiz». Alla selezione erano pervenute, in totale, 18.517 domande. Oggi gli ammessi alle prove sono 3.553 candidati suddivisi nelle seguenti fasce di orario: ore 9, ore 12, ore 15 nella giornata del 29 Aprile, nel dettaglio, ecco il calendario della prova di idoneità: