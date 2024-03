Palermo, via ai lavori per ricollocare 637 pali degli impianti di pubblica illuminazione

Negli ultimi anni gli operatori di Amg Energia nel corso delle costanti attività di manutenzione eseguite sugli impianti di illuminazione, hanno rimosso in tutta la città, a tutela della pubblica incolumità, circa un migliaio di sostegni di pubblica illuminazione: pali datati, che non presentavano più i necessari requisiti di stabilità e sicurezza. L’intervento ad ampio raggio abbraccia varie zone della città, da quella di corso Calatafimi a via Palmerino, dalla zona di via Noce a via Placido Rizzotto, da via Del Granatiere a via Altofonte, a corso Tukory, a via Perpignano, solo per citarne alcune. L’obiettivo della società è di completare i lavori entro l’anno.

«Si avvia un intervento importante e atteso dai cittadini - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando - Si inverte la rotta: rispetto ai piccoli lavori spot degli ultimi anni con cui si è proceduto al ripristino di un numero limitato di pali, Amg Energia potrà eseguire un’attività massiva e ad ampio raggio. Inoltre, torna ad essere alimentato il capitolo della manutenzione straordinaria dedicata alla pubblica illuminazione che per troppo tempo è stato caratterizzato dall’azzeramento delle risorse». Sul sito internet del Comune e su quello di Amg Energia verrà pubblicata la mappa realizzata da Amg Energia con l’esatta localizzazione dei pali da ricollocare. “In modo trasparente i cittadini potranno verificare quali sono i siti interessati dall’intervento straordinario», conclude l’assessore Orlando.