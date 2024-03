Comune di Santa Cristina Gela, pubblicato un avviso per istruttore amministrativo: come partecipare

Il Comune di Santa Cristina Gela ha pubblicato un Avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo. Chi verrà selezionato firmerà un contratto di lavoro tempo determinato e parziale, per un anno a 34 ore settimanali, a valere sulle risorse della quota del fondo povertà annualità 2019.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea; età non inferiore ai 18 anni; possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce; qualità morali e di condotta; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo o destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.