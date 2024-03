Ferrovie dello Stato, nuove assunzioni anche a Palermo: i profili cercati e come presentare la domanda

Ferrovie dello Stato torna ad assumere in diverse città e tra questa anche a Palermo. Il gruppo è alla ricerca nuove figure da impiegare con contratto a tempo pieno e indeterminato nel capoluogo siciliano. Il profilo professionale cercato è: specialista di gestione del patrimonio immobiliare, che si occupa dei beni immobili del gruppo Ferrovie. Le candidature devono essere inviate entro l'1 aprile.

Specialista di gestione del patrimonio immobiliare

Lo specialista di gestione del patrimonio immobiliare deve analizzare la situazione attuale del patrimonio immobiliare; monitorare l'andamento del mercato immobiliare in particolare delle locazioni e analizza i principali indici economici; cura e aggiorna la banca dati patrimonio immobiliare; dispone gli atti necessari per procedere a operazioni come locazioni, concessioni in comodato, accatastamenti, frazionamenti, rettifiche catastali.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: titolo di studio il diploma di scuola secondaria superiore, un'ottima padronanza di Microsoft Office e del programma SAP RE, del programma di disegno Autocad.Adv. Tra i requisiti preferenziali, il possesso di una laurea in ambito economico o in Architettura/Ingegneria Edile (da specificare al momento della candidatura); di comprovata esperienza nel ruolo o in ruoli analoghi e buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo capacità di teamworking, analisi, comunicazione, negoziazione, problem solving e orientamento al risultato.