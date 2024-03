Palermo, nasce il coordinamento Myagents Unicredit

«I My Agents in Unicredit, sono agenti iscritti all’Oam, organismo che gestisce gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ed hanno un rapporto di lavoro autonomo in esclusiva di agente in attività finanziaria con Unicredit». Così Gabriele Urzì dirigente nazionale Fabi e segretario provinciale Fabi Palermo.

«Questi lavoratori - aggiunge - hanno una remunerazione a provvigione e a Palermo e provincia sono più di venti con tre negozi finanziari presenti sul territorio. Con l’Oam la Fabi è in grado di interloquire a tutti i livelli. Questi promotori svolgono un ruolo essenziale in Unicredit, non in concorrenza ma in sinergia con i dipendenti della rete commerciale. Siamo consapevoli delle problematiche e delle opportunità che caratterizzano il settore e ci adopereremo affinché anche questa categoria di lavoratori sia messa nelle migliori condizioni di svolgere il proprio lavoro quanto più possibile in armonia con tutti i dipendenti della Banca al fine di massimizzare i risultati. I My Agents - conclude Urzì - svolgono una attività che non si sovrappone a quella della rete Unicredit ma rappresenta un valore aggiunto intercettando, spesso, un business che le filiali non riuscirebbero a raccogliere».