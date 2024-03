Nuove competenze per promuovere il del territorio, un master all'università di Palermo

Quali sono gli strumenti necessari per rispondere efficacemente alle sfide sociali, economiche, culturali, ambientali delle comunità locali? È proprio per rispondere a questa domanda che nasce il Master di II livello di durata annuale in Narrazione, Gestione e Promozione del Territorio, offerto dall’Università degli Studi di Palermo per il corrente anno accademico, le cui iscrizioni scadono il 29 marzo 2024.

Unico in Italia, il Master nasce dalla collaborazione tra i Dipartimenti di Scienze Umanistiche (SUM) e di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS), ed ha l’obiettivo di formare figure professionali con competenze finalizzate al racconto dei territori, al marketing territoriale, alla gestione dello sviluppo locale ed alla programmazione comunitaria.

Per soddisfare efficacemente le esigenze degli iscritti e garantire un percorso di formazione quanto più personalizzato possibile, il numero dei partecipanti è limitato a 20, a fronte di un costo di iscrizione di 2.700 euro, ai quali va aggiunta la possibilità di usufruire di 3 borse di studio Inps per i dipendenti della pubblica amministrazione. Ad eccezione dei soli laboratori di fotografia, i corsi saranno tenuti attraverso piattaforma telematica.