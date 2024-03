Amg gas di Palermo, nel 2023 utile netto di un milione e mezzo

L’Amg gas di Palermo chiude il bilancio del 2023 con un utile di un milione e mezzo.

Alla presidenza del consiglio di amministrazione viene nominato Angelo Pizzuto (nella foto), che prende il posto di Vincenzo Costantino)

Diventa amministratore delegato Giuseppe De Pace.

In Amg gas il Comune detiene il 20 per cento delle quote, il restante è di Edison. I ricavi nell’anno scorso sono stati di 65 milioni di euro. L’utile, seppur positivo, è in diminuzione (-29,3%) rispetto all’anno precedente.

«La flessione dell’utile per 0,6 milioni euro - si legge in una nota - è legata prevalentemente a una riduzione dei margini di vendita del mercato gas, dovuta ad un decremento importante dei volumi venduti (-24% rispetto al 2022) per effetto delle temperature più miti rispetto alla media dei mesi invernali e per una riduzione del numero delle forniture gas».

Il forte decremento dei ricavi a 65 milioni di euro (-47%, rispetto ai 121 milioni dell’anno precedente) è stato determinato invece dalla «significativa riduzione delle tariffe di vendita sia del gas che dell’energia elettrica, dopo i forti aumenti che avevano caratterizzato il 2022».